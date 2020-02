Presidence de la republique> Moralisation de la société par le chef de l’Etat à l’intention des confessions religieuses du MAC

Le Président de la république du Burundi, Pierre Nkurunziza, a animé une séance de moralisation de la société à l’intention des représentants des confessions religieuses réunies au sein du Ministère africain de compassion, le vendredi 21 février 2020. Cette rencontre était la quatrième de ce genre et a permis aux participants de renforcer leurs relations avec le pays avec les communautés, et avec Dieu.

Le chef de l’Etat burundais, Pierre Nkurunziza, a animé une séance de moralisation de la société pour répondre à la demande du Ministère africain de compassion. Ce ministère avait émis ce souhait et ne doutait pas que le Chef de l’Etat allait le faire comme il le fait pour d’autres catégories de Burundais. Ladite séance a été animée sous le thème : « l’unité dans la diversité ».Ces confessions religieuses ont à cette occasion remercié le chef de l’Etat pour toutes les mesures qu’il a prises en vue d’améliorer les conditions de vie de la population, selon le porte parole adjoint du président de la république, Alain Diomède Nzeyimana. Cette séance organisée pour la quatrième fois à l’intention de ce Ministère a permis de réaliser qu’il y a eu de manquements mais, mais que la lumière a jailli.

A travers les enseignements, ils sont revenus même sur la situation du pays et du peuple avant la colonisation.Selon toujours M. Nzeyimana, le chef de l’Etat a montré les relations entre les pasteurs, les chrétiens, les parents, les autorités, le pays et Dieu.Pierre Nkurunziza a montré que si ces relations sont bonnes, tout le reste se passe bien. Ils ont apprécié l’évolution actuelle du financement propre du budget du pays qui est monté, passant de 50% à près de 90%. A la fin de la séance, les chrétiens ont prié pour le chef de l’Etat avant qu’il ne prie à son tour, pour ces participants à cette séance de moralisation. Vous saurez que le Ministère africain de compassion a offert au chef de l’Etat, deux vaches et six chèvres, en guise de reconnaissance.

Alfred Nimbona