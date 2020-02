Assemblee nationale> Séance plénière

Sous l’égide du président de l’Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, les députés se sont réunis, le jeudi 20 février 2020, en séance plénière pour analyser et adopter le projet de loi organique portant fixation du régime des indemnités et avantages du président de la République, du Vice-président, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement, ainsi que leur régime des incompatibilités et de sécurité sociale .

Dans l’exposé des motifs, la ministre de la Justice, de la protection civique et garde des sceaux, Aimée Laurentine Kanyana, a indiqué que le Burundi vient de se doter d’une nouvelle Constitution résultant de la modification de certaines dispositions de la Constitution de 2005.Dans l’exposé des motifs, la ministre de la Justice, de la protection civique et garde des sceaux, Aimée Laurentine Kanyana, a indiqué que le Burundi vient de se doter d’une nouvelle Constitution résultant de la modification de certaines dispositions de la Constitution de 2005.La configuration des institutions de la République a été modifiée. Au lieu de deux Vice-présidents de la République, un seul a été retenu et un poste de Premier ministre a été créé. Cette modification du champ d’application entraîne automatiquement un besoin de modification de certaines dispositions des textes d’application de la Constitution en cette matière. Ainsi, a poursuivi la ministre Kanyana, cette loi doit être élaborée pour la mise en application des dispositions constitutionnelles y relatives. Elle prend certaines dispositions de la loi n°1 / 07 du 24 Janvier 2013 avec quelques modifications en ce qui concerne le président de la République et les autres membres du gouvernement.D’après la ministre en charge de la justice, pour les postes de Vice-président et de Premier ministre, ces dispositions sont nouvelles avec une référence qui est faite sur les éléments de base que ceux du président de la République. « Une précision utile est apportée pour une meilleure compréhension du champ d’application des dispositions de la présente loi (art2) et la composition du pouvoir exécutif est mise en exergue ».

Nouveautés apportées aux membres de l’Exécutif

Concernant le président de la République, l’article 6 apporte une légère modification pour s’adapter à la nouvelle nomenclature et à l’évolution du domaine des téchnologies de l’information et de la communication au Burundi, et les autres dispositions en rapport avec les avantages relatifs au matériel informatique.Pour le Vice-président et le Premier ministre, les avantages, indemnités, incompatibilités et régimes de sécurité sociale sont basés sur les mêmes éléments que pour le président de la République à l’exception des dispositions qui se rapportent aux indemnités de fin de mandat qui font objet d’une loi spéciale pour le président de la République. Pour le respect du principe de la hiérarchie, la valeur des avantages accordés varient en fonction de leur rang.Pour les autres membres du gouvernement, une précision utile est apportée à l’article 28 pour une meilleure formulation. Quant à l’article 29, il vient apporter une précision afin de faciliter sa mise en application. L’article 31 propose une meilleure formulation et la fixation de la base légale de calcul des indemnités de fin de mandat. L’article 32 quant à lui propose une nuance par rapport au passeport diplomatique.

Questions des députés

Concernant la question des députés en rapport avec l’article 42 du présent projet de loi, qui dit que les fonctions du ministre sont incompatibles avec l’exercice de toute autre activité professionnelle, ils ont voulu savoir certaines de ses activités qui font l’objet d’incompatibilité. Face à cette préoccupation, la ministre Kanyana a précisé qu’un ministre, pour bien accomplir ses missions, doit se rendre disponible et ne pas exercer d’autres activités qui pourraient entraver l’exercice de ses fonctions. De même, le ministre doit éviter d’exercer des activités qui pourraient entraîner un conflit d’intérêts. Ces activités sont entre autres les activités commerciales et toute profession lucrative en général. Pour ce qui est de la nécessité d’apporter des précisions relatives à l’estimation des indemnités des membres de l’Exécutif, Mme Kanyana a fait savoir que ces précisions ne sont pas nécessaires parce qu’elles seront déterminées le moment opportun par l’autorité compétente en fonction de la conjoncture économique du moment.Après les amendements de fond et de forme proposés, les députés ont adopté ce projet de loi organique à l’unanimité c’est-à-dire 84 présents et 16 procurations.

Yvette Irambona