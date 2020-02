AssemblEe nationale> Séance plénière

Sous l’égide du président de l’Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, les députés se sont réunis en séance plénière, le mercredi 19 février 2020. Il s’agissait d’analyser et d’adopter le projet de loi portant instauration et octroi du statut de Guide suprême du patriotisme au Burundi du président de la République Pierre Nkurunziza.



Dans son exposé de motifs, le ministre de la Justice, de la protection civique et garde des sceaux, Aimée Laurentine Kanyana, qui avait représenté le gouvernement dans cette séance, a indiqué que le président de la république du Burundi, Pierre Nkurunziza, est une personnalité importante pour le Burundi car il fait montre de l’abnégation inégalable, de l’engagement et du dévouement exceptionnels à la défense de la souveraineté nationale, de l’éveil de la conscience du peuple burundais et de l’amour de la patrie. Selon la ministre Kanyana, le président de la République a matérialisé son idéologie sage en parcourant le pays entier pour inculquer l’esprit patriotique dans tous les citoyens en général et dans la jeunesse en particulier. Il a été exemplaire dans la consolidation de l’indépendance politique et économique de la république du Burundi. En fin de compte, le président Nkurunziza a initié et cimenté la culture et la discipline démocratiques au Burundi outre les œuvres multiples et louables qu’il a conçues et finalisées pour le pays. D’où il mérite des égards particuliers pour les services rendus au peuple burundais qui décide de l’élever au rang de Guide du patriotisme.

Le guide suprême du patriotisme est la référence idéale

Comme le souligne ledit projet de loi, en son troisième article, le guide suprême du patriotisme au Burundi est une référence idéale en matière de patriotisme, de cohésion sociale et de sagesse nationale. A ce titre, il est consulté sur des questions relatives à la sauvegarde de l’indépendance nationale, à la consolidation du patriotisme et à l’unité nationale. De son côté, le quatrième article souligne qu’il a institué une journée nationale du patriotisme organisée chaque année au mois de juillet et présidée par le Guide suprême, du patriotisme au Burundi.

« Il a amené les Burundais à aimer leur patrie »

Répondant aux questions et inquiétudes des députés, la ministre Kanyana a indiqué que la journée nationale du patriotisme sera célébrée au mois de juillet car ce sera une bonne occasion de faire une évaluation pour voir si les Burundais sont en train de renforcer l’indépendance du Burundi de part leurs comportements et leurs réalisations. D’après la ministre Kanyana, le président Nkurunziza mérite ce titre honorifique du Guide suprême du patriotisme parce qu’il a beaucoup servi le pays et son peuple. Il a aidé les Burundais à aimer leur patrie et surtout à ne pas compter sur les aides étrangères mais plutôt à travailler afin de vivre grâce à leurs forces. Il a su défendre les intérêts du pays et du peule burundais. Il a également fait régner la paix et la sécurité sur tout le territoire national depuis son accession au pouvoir en 2005. Il a toujours été aux côtés de la population dans les travaux de développement communautaires et il a inculqué, dans l’esprits des Burundais, le sens d’entraide et de partage. Vous saurez qu’ avant l’analyse de ce projet de loi, les députés ont d’abord analysé et adopté les amendements du Sénat sur le projet de loi portant modification de la loi n° 1/012 du 30 mai 2018 portant code de l’offre des soins et services de santé au Burundi.

Astere Nduwamungu