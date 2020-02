Ceni> Réunion à l’intention des responsables des partis politiques et candidats indépendants

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a organisé le mardi 18 février 2020, une réunion à l’intention des responsables des partis politiques et candidats indépendants, pour valider les insignes qu’ils vont utiliser dans les élections prochaines.



Le président de la Ceni Pierre Claver Kazihise a indiqué que lorsqu’un candidat se présente, il a un insigne qui est mis sur le bulletin de vote. Ainsi, les électeurs vont reconnaître que tel insigne correspond à tel candidat. Chaque formation politique, coalition politique et indépendant a déposé son insigne à la Ceni.

Pas de confusion par rapport aux insignes

« Il fallait maintenant mettre ensemble ces insignes, les présenter à tous pour qu’ils les voient et puissent les valider c’est-à-dire d’abord, reconnaître que c’est son insigne, et ensuite, voir s’il n’y a pas d’insignes qui sont pratiquement identiques ». Heureusement, ce que nous avons vu aujourd’hui c’est que les différents insignes ne se ressemblent pas tellement, il y en a ceux qui sont proches mais les couleurs sont universelles. Il n’y a pas vraiment de confusion par rapport aux insignes que nous avons remarqués. Ces insignes ont été validés, a-t-il poursuivi.Après la validation, la Ceni a procédé au tirage au sort pour déterminer l’ordre des candidatures que la commission va mettre sur les bulletins de vote. Ce sont les candidats, les partis politiques et autres qui ont procédé au tirage eux-mêmes. « Pour cela, personne ne va dire qu’on a favorisé tel ou tel. Nous avons bien suivi, et les uns et les autres ont eu leurs numéros. Ce sont ces numéros d’ordre que nous allons mettre sur les bulletins de vote ».



Le tirage au sort est définitif

Il a été constaté qu’il y avait certains candidats qui n’avaient pas encore déposé des insignes, mais qui vont les déposer par la suite. « Nous allons les recevoir tant que la période de dépôt des dossiers n’est pas terminée mais ils vont pouvoir s’ajouter à l’ordre qui est déjà établi ».Concernant la question de savoir si cette activité est provisoire, le président de la Ceni a répondu par le négatif. « On ne peut rien faire de provisoire surtout en matière d’élection puisque le temps passe. Nous avançons maintenant vers les dossiers de candidature que nous allons ensuite analyser et valider et par la suite, pouvoir procéder à l’établissement du bulletin de vote. Ce dernier va être utilisé dans les urnes ». C’est au début du mais de mars que tous les candidats seront connus et il faut du temps pour pouvoir établir les bulletins de vote. Il faut que cette activité se termine pour que ces bulletins puissent être commandés, a-t-il souligné.



Le candidat défaillant va rembourser à la Ceni

Pour les candidats qui vont se retirer après l’impression des bulletins de vote, Pierre Claver Kazihise a précisé qu’ils vont faire face à la rigueur de la loi car l’article 104 du code électorale précise très bien que : « Celui qui aura fait dépenser la Ceni unitilement va rembourser ce qu’on aura utilisé». Cela signifie que les candidats ou futurs candidats qui vont se retirer avant que la Ceni ne procède à l’établissement des bulletins de vote, ne seront pas en conflit avec la loi. Mais, après leur impression, c’est le candidat défaillant qui va pouvoir rembourser. « Cela est clair dans la loi et il faut que tout le monde le sache, on s’engage ou on ne s’engage pas, c’est de la responsabilité de chacun. Pour celui qui n’a pas participé à cette séance, s’il veut continuer avec nous, il va nous envoyer son insigne et nous allons lui donner un numéro qui suit les numéros qui sont déjà tirés c’est-à-dire qu’on a tiré jusqu’à 28, et ce sont les numéros qui viennent après ce nombre ».

Yvette Irambon