SOPHROLOGIE> Les domaines d’intervention

La sophrologie est une technique de relaxation qui utilise la respiration, les mots, les gestes pour détendre la personne, modifier sa conscience et l’amener au bien-être. C’est une méthode qui s’appuie sur la respiration et les mots adaptés aux capacités de chacun.



Dans un entretien avec Gérard Magnier, sophrologue au Centre professionnel de kinésithérapie de Bujumbura, celui-ci a fait savoir que la sophrologie développe la conscience de soi et restaure une interaction harmonieuse entre le corps et le mental pour créer un bien-être quotidien efficace. Avec la sophrologie, on fait des mouvements physiques doux, des exercices de visualisation en plus de bien respirer. Par exemple, avec la sophrologie une personne peut arrêter de fumer. On lui dit de ne plus fumer à travers certaines séances. On lui montre comment respirer, on contrôle ses mouvements en lui expliquant comment il peut se relaxer en respirant, etc. Quelqu’un qui n’a pas beaucoup confiance en soi, il parvient à la retrouver. On y arrive en parlant, en posant des gestes et en se détendant». M. Magnier a indiqué qu’on pose des questions au patient et qui sont en rapport avec sa vie, sa famille. Si le patient a des douleurs quelque part, on lui demande ce qui pourrait le justifier tout en misant sur la consommation de la drogue et de l’alcool. Au fait, avec la sophrologie, on soigne aussi les douleurs. Par exemple, pour les femmes qui ont souvent mal au dos, on leur explique comment la partie dorsale fonctionne, comment sont les nerfs et, petit à petit, le patient peut s’aider lui-même. Un autre atout de la sophrologie est de procurer avoir l’estime de soi par la suppression et l’atténuation des craintes (d’être dominé, de se tromper, de perdre le contrôle, etc)M. Magnier a fait savoir que la sophrologie est une méthode très récente qui n’est pas très connue. Mais, elle aide beaucoup de gens qui ont des problèmes particulièrement psychiques..

Lucie Ngoyagoye